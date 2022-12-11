باسيل: تبين أنه في المراسيم الصادرة عن الحكومة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية فيما الدستور واضح في قوله "مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة

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