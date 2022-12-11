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باسيل: نبّهت من الفوضى الدستورية قبل الدخول بالفراغ حتّى وتحدثت بالموضوع مع "حزب الله" وبكركي

Lebanon 24
11-12-2022 | 14:50
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12/12/2022 03:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/12/2022 03:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/12/2022 03:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/12/2022 03:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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