باسيل: هل يقبل "حزب الله" وغيره أن تصدر مراسيم كالتي صدرت؟ إن قبلوا فهذا يعني أنّ هناك مشكلة كبيرة والأمر أبعد من التفاهم ونحن لن نقبل بالعودة الى ما قبل العام 2005

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