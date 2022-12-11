باسيل: الحزب ينطلق من أنه يريد رئيساً يحمي المقاومة وأنّ هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية.. أنا لست مرشحاً فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية لكنّني لم أقتنع

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