باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم

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