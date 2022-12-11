17
o
بيروت
15
o
طرابلس
-2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم
Lebanon 24
11-12-2022
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا و "حزب الله" على السير بالورقة البيضاء خلال جلسات انتخاب الرئيس بالرغم من انني لست معها وما فعلناه كان إفساحاً للمجال امام الاتفاق إلا أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا وسنعمل جدياً على أن يكون هناك مرشح جديّ
Lebanon 24
باسيل: حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا و "حزب الله" على السير بالورقة البيضاء خلال جلسات انتخاب الرئيس بالرغم من انني لست معها وما فعلناه كان إفساحاً للمجال امام الاتفاق إلا أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا وسنعمل جدياً على أن يكون هناك مرشح جديّ
12/12/2022 03:54:15
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن لا نسعى لمشكل مع أحد وخصوصاً مع "حزب الله" ونحن ضدّ عقد جلسة لمجلس الوزراء الّا حينما يكون هناك طارئ ولا يكون هناك حلّ آخر
Lebanon 24
باسيل: نحن لا نسعى لمشكل مع أحد وخصوصاً مع "حزب الله" ونحن ضدّ عقد جلسة لمجلس الوزراء الّا حينما يكون هناك طارئ ولا يكون هناك حلّ آخر
12/12/2022 03:54:15
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: إذا تمسك "حزب الله" بفرنجية من دون قبولنا يكون ذلك اكثر خطورة من الذي حصل في موضوع الحكومة وضربا اكبر للميثاقية
Lebanon 24
باسيل: إذا تمسك "حزب الله" بفرنجية من دون قبولنا يكون ذلك اكثر خطورة من الذي حصل في موضوع الحكومة وضربا اكبر للميثاقية
12/12/2022 03:54:15
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: السيد نصرالله كان واضحاً معي أنّه لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار والحزب كان واضحاً هذه المرة بالقول "نحن لسنا ملتزمين مع أحد"
Lebanon 24
باسيل: السيد نصرالله كان واضحاً معي أنّه لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار والحزب كان واضحاً هذه المرة بالقول "نحن لسنا ملتزمين مع أحد"
12/12/2022 03:54:15
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:38 | 2022-12-11
يلين: لم يتم تفعيل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي إلا في بداية هذا الأسبوع
19:34 | 2022-12-11
يلين: هناك خطر من حدوث تباطؤ لكنه بالتأكيد ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم
19:33 | 2022-12-11
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: أعتقد أننا سنرى انخفاضاً جوهرياً في التضخّم بحلول نهاية العام المقبل
18:51 | 2022-12-11
السعودية تعلن إلغاء إجراءات لقاح كورونا للمعتمرين القادمين من تركيا
18:50 | 2022-12-11
مقتل شخص وإصابة شرطي في مواجهات بين الشرطة ومحتجين حاولوا الهجوم على مطار جنوبي البيرو
18:18 | 2022-12-11
زيلينسكي يشكر بايدن على الدعم الأميركي غير المسبوق لأوكرانيا
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 03:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact