باسيل: نحن لا نسعى لمشكل مع أحد وخصوصاً مع "حزب الله" ونحن ضدّ عقد جلسة لمجلس الوزراء الّا حينما يكون هناك طارئ ولا يكون هناك حلّ آخر

Lebanon 24