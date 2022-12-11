باسيل: أنا أعرف صدق السيد نصرالله والتشكيك ليس بصدقه واذا كان هناك من وضع الاتفاق في اطار اجماع الكلّ وليس موافقة الكل على اجتماع الحكومة فقد ثبّت أن النتيجة هي نفسها

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