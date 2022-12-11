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باسيل: السيد نصرالله كان واضحاً معي أنّه لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار والحزب كان واضحاً هذه المرة بالقول "نحن لسنا ملتزمين مع أحد"

Lebanon 24
11-12-2022 | 15:38
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باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم
lebanon 24
12/12/2022 03:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تبين أنه في المراسيم الصادرة عن الحكومة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية فيما الدستور واضح في قوله "مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة
lebanon 24
12/12/2022 03:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
12/12/2022 03:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
12/12/2022 03:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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