باسيل: الحوار لينجح بحاجة الى تحضير لأن فشله كارثة ولا يمكن ان تضربني خنجرا ومن ثمّ تدعوني الى الحوار والرئيس بري يعرف معنى الميثاقية ومن غير المفروض ان يقبل بضربها

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