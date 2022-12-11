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باسيل: البطريرك لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله

Lebanon 24
11-12-2022 | 15:56
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باسيل: حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا و "حزب الله" على السير بالورقة البيضاء خلال جلسات انتخاب الرئيس بالرغم من انني لست معها وما فعلناه كان إفساحاً للمجال امام الاتفاق إلا أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا وسنعمل جدياً على أن يكون هناك مرشح جديّ
lebanon 24
12/12/2022 03:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي: الاولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد ايام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون ان يبذل اي احد الجهد للحوار والتفاهم
lebanon 24
12/12/2022 03:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم
lebanon 24
12/12/2022 03:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان قبلان للـLBCI: نعطي لحزب الله والوطني الحر المجال لاعادة التفاهم بعد السجال الحاصل في اليومين الماضيين وأي تبدّل لاي موقف لكتلة نيابية فيما خص انتخاب الرئيس لن يغير شيئا إذ إن الامر مرتبط بالتوافق بين الجميع
lebanon 24
12/12/2022 03:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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