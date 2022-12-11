السفارة الروسية في لندن: نرفض رفضاً قاطعاً وصف وزير الخارجية البريطاني اتفاقاتنا مع إيران بالدنيئة والمزاعم المتعلقة بالإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا غير واقعية

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