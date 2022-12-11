Advertisement

أخبار عاجلة

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 22 مسؤولاً إيرانيًّا

Lebanon 24
11-12-2022 | 17:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لانتهاكات حقوقية.. أستراليا تفرض عقوبات على إيران وروسيا
lebanon 24
12/12/2022 03:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تفرض عقوبات بحق 7 مواطنين روس وعدد من الأفراد والشركات الإيرانية
lebanon 24
12/12/2022 03:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات على القوات الجوية الروسية
lebanon 24
12/12/2022 03:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الاميركية: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية حقوق الانسان في التيبت
lebanon 24
12/12/2022 03:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2022-12-11
19:34 | 2022-12-11
19:33 | 2022-12-11
18:51 | 2022-12-11
18:50 | 2022-12-11
18:18 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website