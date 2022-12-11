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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: أعتقد أننا سنرى انخفاضاً جوهرياً في التضخّم بحلول نهاية العام المقبل

Lebanon 24
11-12-2022 | 19:33
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