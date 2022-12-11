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يلين: لم يتم تفعيل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي إلا في بداية هذا الأسبوع

Lebanon 24
11-12-2022 | 19:38
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