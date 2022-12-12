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بريطانيا: روسيا عاجزة عن بسط سيطرتها على لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا حاليا
Lebanon 24
12-12-2022
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01:35
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