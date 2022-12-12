الرئيس نجيب ميقاتي من بكركي: سنبقى مصرّون على متابعة أمور المواطن وقد لفت البطريرك نظري إلى أنه كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة

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