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ميقاتي: البطريرك حريصٌ على لبنان وجميعنا يهمّنا أمور اللبنانيين وأكّدت أنّنا مع التشاور بين كل الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:43
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق الحبتور: ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستورياً ووطنياً ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية
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