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ميقاتي من بكركي: التمثيل لكل الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن ان تكون الميثاقية حجة ونحن سنواصل متابعة أمور المواطنين

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:45
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الرئيس نجيب ميقاتي من بكركي: سنبقى مصرّون على متابعة أمور المواطن وقد لفت البطريرك نظري إلى أنه كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة
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12/12/2022 13:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/12/2022 13:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحيّي الوزراء في الحكومة الذين يسهرون على متابعة كلّ الأمور وهناك جهدٌ كبير يُبذل في الكثير من الوزارات
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12/12/2022 13:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك الكثير من الأمور الأساسية التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار فيها وسأجري التشاورات مع الجميع ولا هدف لي بإحداث أي شرخٍ
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12/12/2022 13:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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