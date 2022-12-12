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رئيس الوكالة الدولية للطاقة: يبدو أننا خرجنا من أزمة الطاقة هذا الشتاء ومخزوننا مرتفع جدا لكن الأزمة مستمرة

Lebanon 24
12-12-2022 | 06:21
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