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رئيسة المفوضية الأوروبية: النرويج أرسلت 9 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا هذا العام
Lebanon 24
12-12-2022
|
06:34
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