Advertisement

أخبار عاجلة

النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم (ال بي سي)

Lebanon 24
12-12-2022 | 07:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب ختمت التحقيق مع هدى سلوم وحولت الملف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان (الجديد)
lebanon 24
12/12/2022 17:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية غادة عون تقدمت بطلب رد القاضي عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
lebanon 24
12/12/2022 17:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يتقدّم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ القاضية غادة عون
lebanon 24
12/12/2022 17:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوم أمام القاضية الخطيب... هذا الأسبوع
lebanon 24
12/12/2022 17:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:04 | 2022-12-12
09:05 | 2022-12-12
08:28 | 2022-12-12
07:48 | 2022-12-12
07:31 | 2022-12-12
07:27 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website