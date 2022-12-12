Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في الانفجار قرب فندق في كابول

Lebanon 24
12-12-2022 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في اشتباكات قبلية في غرب كردفان
lebanon 24
12/12/2022 17:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على مبنى تابع للأمن في دهوك شمال العراق
lebanon 24
12/12/2022 17:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة آخرين بتفجير انتحاري في إندونيسيا
lebanon 24
12/12/2022 17:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 10 آخرين في هجوم انتحاري في إقليم جاوة غربي إندونيسيا (العربية)
lebanon 24
12/12/2022 17:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:04 | 2022-12-12
09:05 | 2022-12-12
07:48 | 2022-12-12
07:37 | 2022-12-12
07:31 | 2022-12-12
07:27 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website