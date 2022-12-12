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أخبار عاجلة
أنباء عن وقوع اشتباك أمس الأول بين القوات الهندية والصينية في قطاع تاوانغ في ولاية أروناشال براديش الهندية (الشرق)
Lebanon 24
12-12-2022
|
09:05
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