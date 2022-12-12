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محكمة إيرانية تقضي بإعدام شقيقين من أذربيجان الغربية بسبب الاحتجاجات (العربية)

Lebanon 24
12-12-2022 | 11:00
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