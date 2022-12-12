Advertisement

أخبار عاجلة

قتيلان في البيرو خلال تظاهرات معارضة للرئيسة الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)

Lebanon 24
12-12-2022 | 15:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث، قتيلان و جريح
lebanon 24
13/12/2022 03:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيرو: نشجّع الشعب البيروفي على التزام الهدوء خلال هذا الوقت المضطرب
lebanon 24
13/12/2022 03:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان وجريحان في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
13/12/2022 03:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن أن الخطة الجديدة لتوثيق الحسابات على تويتر بمختلف أنواعها ستبدأ خلال أيام
lebanon 24
13/12/2022 03:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:22 | 2022-12-12
18:00 | 2022-12-12
17:41 | 2022-12-12
17:34 | 2022-12-12
17:33 | 2022-12-12
17:08 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website