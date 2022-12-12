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سوليفان: عقب القمة الإفريقية الأميركية سيكون لدينا ممثل خاص جديد لتطبيق قرارات القمة هو جوني كارسون (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2022 | 15:52
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