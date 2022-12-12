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البيت الأبيض: هذا يوم مهم لأن المتهم بتفجير لوكربي يواجه العدالة في المحكمة (العربية)
Lebanon 24
12-12-2022
|
15:54
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