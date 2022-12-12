Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري: تعزيزات التحالف دخلت من معبر الوليد الحدودي نحو مناطق سيطرة القوات الكردية (الحدث)

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: دخول أكثر من 90 شاحنة عسكرية لقواعد التحالف الدولي في الحسكة (العربية)
lebanon 24
13/12/2022 03:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: تعزيزات عسكرية ضخمة للتحالف الدولي تدخل شمال وشرق سوريا من كردستان العراق
lebanon 24
13/12/2022 03:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: القوات الكردية استهدفت براجمات الصواريخ محيط معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا
lebanon 24
13/12/2022 03:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينكسي: القوات الأوكرانية سيطرت على 60% من المناطق التي انسحبت منها روسيا في خيرسون
lebanon 24
13/12/2022 03:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:22 | 2022-12-12
18:00 | 2022-12-12
17:41 | 2022-12-12
17:34 | 2022-12-12
17:33 | 2022-12-12
17:08 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website