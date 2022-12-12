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رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا: ندعم رؤية المبعوث الأممي لحوار بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى سلطة تنفيذية (الحدث)

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:47
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