22
o
بيروت
24
o
طرابلس
-2
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع التركي لليونان: من أراد غدا أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم
Lebanon 24
12-12-2022
|
17:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع التركي لليونان: لن نقبل سياسة فرض الامر الواقع ومن أراد غدا أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم (روسيا اليوم)
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي لليونان: لن نقبل سياسة فرض الامر الواقع ومن أراد غدا أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم (روسيا اليوم)
13/12/2022 13:26:36
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: نجري عملاً كبيراً من أجل تحييد الإرهابيين على حدودنا ونقصف مواقعهم فقط ولا نستهدف المدنيين
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: نجري عملاً كبيراً من أجل تحييد الإرهابيين على حدودنا ونقصف مواقعهم فقط ولا نستهدف المدنيين
13/12/2022 13:26:36
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي عبر لنظيره التركي عن معارضتنا القوية لأي غزو بري محتمل في شمال سوريا (الجزيرة)
Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي عبر لنظيره التركي عن معارضتنا القوية لأي غزو بري محتمل في شمال سوريا (الجزيرة)
13/12/2022 13:26:36
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: الولايات المتحدة طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد "قسد"
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: الولايات المتحدة طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد "قسد"
13/12/2022 13:26:36
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
12:26 | 2022-12-12
12/12/2022 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
12:49 | 2022-12-12
12/12/2022 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
07:21 | 2022-12-12
12/12/2022 07:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون فيديو السرقة الشهير في بيروت؟ تعرّفوا على صورة أبرز المتورطين!
Lebanon 24
هل تذكرون فيديو السرقة الشهير في بيروت؟ تعرّفوا على صورة أبرز المتورطين!
15:43 | 2022-12-12
12/12/2022 03:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ غير مسبوق.. ما هي الدولة الأولى بتلقي تحويلات المغتربين بـ"الدولار"؟
Lebanon 24
المبلغ غير مسبوق.. ما هي الدولة الأولى بتلقي تحويلات المغتربين بـ"الدولار"؟
12:00 | 2022-12-12
12/12/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:57 | 2022-12-13
الجيش الصيني: القوات الهندية عبرت "بشكل غير قانوني" الحدود المتنازع عليها
05:53 | 2022-12-13
ميقاتي لدي مغادرته عين التينة: وضعت الرئيس بري في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في المملكة (ال بي سي)
05:45 | 2022-12-13
محكمة إسبانية تبرئ نيمار بعد اتهامات بـ "الغش والفساد" خلال عملية الانتقال لبرشلونة في 2013
05:40 | 2022-12-13
وزير الخارجية البريطانية: فرضنا عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية ردا على هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا
05:39 | 2022-12-13
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
05:23 | 2022-12-13
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
13/12/2022 13:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact