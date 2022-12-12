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وزير الدفاع التركي لليونان: من أراد غدا أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم

Lebanon 24
12-12-2022 | 17:08
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وزير الدفاع التركي لليونان: لن نقبل سياسة فرض الامر الواقع ومن أراد غدا أفضل فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم (روسيا اليوم)
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13/12/2022 13:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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