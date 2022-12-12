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أوغلو: أنقرة مستعدة للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إذا تصرفت دمشق بواقعية

Lebanon 24
12-12-2022 | 18:00
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