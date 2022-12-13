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وزير الدفاع الهندي: القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من كانون الأول

Lebanon 24
13-12-2022 | 01:32
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