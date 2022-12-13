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فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب قمع التظاهرات والتورط في حرب أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:50
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