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السفيرة الأميركية لدى "الناتو": لا مؤشرات على أن روسيا تتّخذ خطوات لاستخدام ترسانتها النووية بأي شكل من الأشكال

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:51
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