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مصرع 100 شخص على الأقل وإصابة العشرات في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في كينشاسا عاصمة الكونغو (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-12-2022 | 11:35
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