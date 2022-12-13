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وزير الاقتصاد الألماني: المحادثات بشأن وضع سقف لسعر العاز ستتواصل يوم الاثنين المقبل (الشرق)

Lebanon 24
13-12-2022 | 13:14
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