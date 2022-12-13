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المتحدث باسم الخارجية الأميركية: قدمنا 53 مليون دولار بشكل طارئ لأوكرانيا بهدف إصلاح شبكة الكهرباء (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2022 | 14:30
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