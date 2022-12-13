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"سي إن إن" عن مصادر: مقتل 7 أشخاص على الأقل في بيرو خلال 3 أيام في الاضطرابات التي أعقبت عزل الرئيس كاستيو (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2022 | 15:11
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