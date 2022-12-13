Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن: لجنة التحقيق النيابية بهجوم الكونغرس تنشر تقريرها النهائي في 21 كانون الأول

Lebanon 24
13-12-2022 | 23:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق بهجوم الكونغرس الأميركي (رويترز)
lebanon 24
14/12/2022 10:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي: اللجنة الأممية مهمتها التحقيق في عدم التزام واشنطن وكييف باتفاقية الأسلحة البيولوجية
lebanon 24
14/12/2022 10:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة 6 كانون الثاني بالكونغرس الأميركي تحدد جلسة الاستماع إلى ترامب في 14 تشرين الثاني (العربية)
lebanon 24
14/12/2022 10:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الهندي: القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من كانون الأول
lebanon 24
14/12/2022 10:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:08 | 2022-12-14
03:07 | 2022-12-14
03:04 | 2022-12-14
02:33 | 2022-12-14
01:36 | 2022-12-14
00:55 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website