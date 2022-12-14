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الاساقفة الموارنة: الاتصالات العربية تعطي مزيدا من الامل بوصولا لمجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية ويدعون الاحزاب والكتل للاستفادة من هذه الاجواء وتتميم هذا الاستحقاق

Lebanon 24
14-12-2022 | 05:49
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