الاساقفة الموارنة: الاتصالات العربية تعطي مزيدا من الامل بوصولا لمجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية ويدعون الاحزاب والكتل للاستفادة من هذه الاجواء وتتميم هذا الاستحقاق

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