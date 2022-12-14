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الكرملين: قرار انضمام تشيرنيهيف و أوديسا إلى روسيا يعود إلى المواطنين في هذه المناطق

Lebanon 24
14-12-2022 | 06:39
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