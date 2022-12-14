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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تصدت لهجمات أوكرانية وتمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة من بلدة فوديان في دونيتسك
Lebanon 24
14-12-2022
|
07:28
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