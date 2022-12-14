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استئناف محاكمة رئيس بلدية إسطنبول قبيل الانتخابات في تركيا وسط دعوات لمنعه من ممارسة أنشطة سياسية

Lebanon 24
14-12-2022 | 07:34
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النائب ابراهيم الموسوي: يجب ان نتقاطع على اسم يتفق عليه الجميع والمواصفات التي طرحناها للرئيس التوافقي بديهية وغايتنا ان تحصل الانتخابات الرئاسية ونحن نراهن على نضوج الاجواء السياسية ونسعى لتأمين كل الظروف لانتخاب رئيس للجمهورية (الجديد)
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