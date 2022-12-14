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البرهان: الجيش السوداني لن يوافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:33
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