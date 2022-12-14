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الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يخلف 166 قتيلاً ويشرّد أكثر من 20 ألفاً

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:35
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