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لافروف: أمن الطاقة يزداد أهمية ونجري مفاوضات مع دول آسيا الوسطى لتطويرها

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:49
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