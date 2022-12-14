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رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس: رفع سعر المشتقات النفطية ليست سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة لكن فرضتها الظروف

Lebanon 24
14-12-2022 | 09:18
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