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التلفزيون السعودي: وزير الدفاع ونظيره البريطاني يوقعان خطة تعاون دفاعي تسهم في توطين الصناعات العسكرية وتتيح نقل المعرفة والتدريب

Lebanon 24
14-12-2022 | 10:09
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