18
o
بيروت
18
o
طرابلس
-8
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: تصويت الأمم المتحدة لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة دليل على الإجماع الدولي المتزايد بشأن إيران (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
14-12-2022
|
12:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألا تمضي دون عواقب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألا تمضي دون عواقب (سكاي نيوز عربية)
14/12/2022 22:13:48
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: نشعر بالقلق من تهديدات إيران للسعودية ونحن على اتصال مستمر مع المملكة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: نشعر بالقلق من تهديدات إيران للسعودية ونحن على اتصال مستمر مع المملكة (سكاي نيوز عربية)
14/12/2022 22:13:48
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: مجلس الأمن القومي الأميركي سيحاسب إيران من خلال فرض العقوبات وإجراءات أخرى (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
البنتاغون: مجلس الأمن القومي الأميركي سيحاسب إيران من خلال فرض العقوبات وإجراءات أخرى (سكاي نيوز عربية)
14/12/2022 22:13:48
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة (العربية)
Lebanon 24
طرد إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة (العربية)
14/12/2022 22:13:48
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
08:15 | 2022-12-14
14/12/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
02:00 | 2022-12-14
14/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-14
14/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:03 | 2022-12-14
انطلاق الشوط الثاني من مباراة المغرب وفرنسا
14:48 | 2022-12-14
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2.5% لتسجل 82.70 دولارا للبرميل (الشرق)
14:48 | 2022-12-14
انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب 1-0
14:42 | 2022-12-14
بلينكن يؤكد للرئيس قيس سعيد دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس (العربية)
14:18 | 2022-12-14
الخارجية الأميركية: الشراكة الإيرانية الروسية لا تشكل تهديدا لأوكرانيا فحسب بل لجيران إيران في المنطقة (الجزيرة)
14:06 | 2022-12-14
المنتخب الفرنسي يسجل الهدف الأول في شباك نظيره المغربي
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 22:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact