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البرلمان الألماني يوافق على مشتريات دفاع تشمل مقاتلات إف 35 بـ 10 مليارات يورو (العربية)

Lebanon 24
14-12-2022 | 12:43
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